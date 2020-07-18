В Московской области от удара током скончался 11-летний мальчик

18.07.2020, 14:09, Разное

В Московской области 11-летний мальчик погиб от удара током. Инцидент произошел в населенном пункте Ивантеевка.

По имеющимся данным, ребенок игрался с рулеткой. В какой-то момент она залетела на провода ЛЭП. В результате мальчика ударила током.

На место инцидента быстро приехали сотрудники скорой помощи. Однако медикам пришлось констатировать смерть пациента, пишет телеграм-канал Hue.