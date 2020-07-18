Учёные: Африка медленно распадается из-за рождения нового океана

18.07.2020, 13:53, Разное

Учёные обнаружили, что тектонические плиты планеты двигаются в разных направлениях друг от друга. Из-за этого в далёком будущем Земли можно ожидать рождение нового океана, а Африка будет медленно распадаться.

Специалисты считают, что при разделении части тектонических плит африканский континент окажется расколотым на две части. При этом между этими частями возникнет новый водный бассейн. Такое увеличение количества океанов на Земле станет возможным примерно через 5 — 10 миллионов лет.

Уже сейчас учёные фиксируют на поверхности Африки длинную 56-километровую трещину. Впервые она была обнаружена почти 15 лет назад, в 2005 году в пустыне Эфиопии. Дальнейшие исследования помогут учёным найти ответы на природу возникновения данного геологического феномена. Только в этом месте специалисты могут подробно изучить процессы возникновения континентального рифа и его последующее превращение в океанический рифт. Причинами геологических разломов часто бывает вулканическая деятельность и последующее давление магмы.

Следует сказать, что в далёком прошлом планеты континент уже раскалывался на части. Вследствие расхождения африканской и арабской тектонических плит образовались Красное море и Аденский залив. Стоит отметить, что при разной скорости движения такие громадные объекты могут раскалываться со скоростью до 1,2 сантиметра за один год. Новым океаном, учитывая все характеристики разлома, станут территории, на которых сейчас расположен регион Афар. Восточной же Африке предрекают в будущем роль отдельного континента.