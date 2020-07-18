Названа дата появления электронных книжек в России

18.07.2020, 13:48, Новости дня

Граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой, соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Посмотреть электронную трудовую россияне смогут на порталах Пенсионного фонда и госуслуг, сообщается на сайте правительства. Бумажную выписку из книжки можно будет получить в Пенсионном фонде или МФЦ.

Отмечается, что электронная трудовая книжка – практически полный аналог бумажной, в ней есть данные о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора.

Бумажная трудовая после получения электронной будет выдаваться на руки, ее нужно сохранить, так как в цифровой будут содержаться данные только начиная с 2020 года.

До 31 декабря работники обязаны сообщить работодателям, в каком виде хотят иметь трудовую книжку. По умолчанию работодатель оставит бумажную, если не получит информации от работника. Поменять решение сотрудники смогут в любой момент.

В декабре в Генпрокуратуре рассказали, что в 2020 году планируется перевод трудовых книжек в электронный вид, для перехода на эту систему работникам нужно будет написать заявление. При этом работники, которые начнут работать после 1 января 2021 года, уже не смогут получить бумажную трудовую.