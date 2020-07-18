Поцелуи через маску и смех на всю улицу: Кара Делевинь и Маргарет Куэлли в Лос-Анджелесе

18.07.2020, 13:30, Разное

Вчера модель и актрису заметили во время ланча в одном из кафе Лос-Анджелеса. Подруги пили лимонад, если салат и пасту и много смеялись. Девушек связывает нежная дружба. Кара и Маргарет, а с ними еще и Кайя Гербер – вместе провели практически весь карантин. Они ходили друг к другу в гости, снимали короткометражки и не давали заскучать.

Так, при поддержке подруг Кара дебютировала в качестве режиссера, сняв клип для певицы и сестры Маргарет – Рэйни Куэлли, более известной под псевдонимом Rainsford. Главные роли в видео на песню Crying In The Mirror сыграли Грегг Салкин и… Кайя Гербер.

Мне повезло, что мой режиссерский дебют состоялся благодаря такой невероятной песне, еще и моей подруги, еще и с такими прекрасными актерами. Горжусь этой работой и надеюсь, что вы тоже получите удовольствие,- написала на своей странице в Instagram Кара, которая представила видео о расставании, запечатлев как счастливые моменты отношений, так и печальные.