Ученые: Куркума помогает бороться с вирусом

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18.07.2020, 13:30, Разное

Куркумин, содержащийся в куркуме, предотвращает проникновение вируса альфа-группы, поражающий свиней. Эксперты заявили, что соединение уничтожает вирусные частицы.
В результате опытов специалисты выяснили, что куркумин препятствует заражению вирусом трансмиссивного гастроэнтерита, характеризующегося дегидратацией, диареей и приводит к летальному исходу. Симптоматика наблюдается у поросят возрастом до 2-х недель. Сейчас нет способов излечения альфа-коронавирусов, но имеется вакцина TGEV, эффективна для предотвращения расширения вируса.

Команда исследователей обработали клетки с разной концентрацией соединения до заражения TGEV для установления противовирусных особенностей куркумина. Они выяснили, что его высокая концентрация снижает число вирусов в клеточной культуре.





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