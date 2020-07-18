Элла Суханова рассказала о специфике кормления грудью с имплантами

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18.07.2020, 13:30, Разное

Элла Суханова, звезда «Дома-2», поделилась впечатлениями о кормлении ребенка грудью с имплантами. Она отмечает, что не наблюдает болезненности или неприятных ощущений.
Элла Суханова 1 июля родила дочку и отметила, что роды прошли нормально, хоть и позже срока, о чем написала в своем Instagram. Через время она стала делиться первыми снимками девочки и продемонстрировала выписку из роддома, квартиру, украшенную шарами.

С того периода звезда «Дом-2» рассказывает о своих ощущениях родительства. Не так давно Элла Суханова написала пост на тему грудного вскармливания. Важно то, что кормление у нее происходит грудью с имплантами. Поделившись собственным опытом она написала, что подобная особенность молочных желез не приносит никаких неудобств при кормлении. Нет ощущения боли, дискомфорта или подачи молока.

Также раскрыла Элла Суханова тот факт, что сначала имела затруднения с грудным вскармливанием, а молоко не прибывало на протяжении 10 дней. В роддоме девочку докармливали смесью, потом пользовалась молокоотсосом для стимуляции желез. Звезда заявляет, что часто мамы, которые выбрали искусственное вскармливание, подвержены критике. Она рекомендует родителям не обращать внимание на таких людей.





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