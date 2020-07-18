Власти не исключают, что готический собор в Нанте подожгли

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18.07.2020, 13:25, Новости дня

Власти не исключают, что причиной пожара в соборе Святых Петра и Павла в Нанте (Франция) стал умышленный поджог. Об этом в эфире телеканала LCI заявил прокурор Нанта Пьер Сен.

По его словам, в соборе было три очага возгорания: один у входа в собор, еще два – справа и слева от алтаря. Сен отметил, что между очагами было большое расстояние, поэтому “на основании здравого смысла” он сделал предположение о поджоге. “Расследование начнется с этого”, – подчеркнул он, добавив, что “время для выводов еще не пришло”.

Сен сообщил, что правоохранители осматривают собор в поисках улик, указывающих на взлом. Также следователи отсматривают записи камер наблюдения, чтобы установить, были ли подозрительные перемещения у собора незадолго до начала пожара.

Кроме того, эксперты намерены проверить все электрические приборы и сети в соборе.

По информации властей, огнем был уничтожен орган, установленный в соборе, а также витражи. При этом пожарные подчеркивают, что масштаб пожара меньше, чем опасались, и несопоставим с ущербом от пожара 1972 года. 

Incendie en cours à la cathédrale de #Nantes. Je suis sur place pour faire le point de situation avec les pompiers qui mettent tout en œuvre pour protéger une part de notre histoire et de notre patrimoine pic.twitter.com/Jjs0OXHs31

— Johanna Rolland (@Johanna_Rolland) July 18, 2020

Собор святых Петра и Павла в Нанте – крупнейшая готическая церковь на территории исторической Бретани и одна из крупнейших во всей Франции – всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Он строился в течение XV–XIX веков. Собор серьезно пострадал в годы Второй мировой войны от бомбардировок, а также в 1972 году, когда огнем была уничтожена крыша здания.

Сегодня утром в соборе вспыхнул пожар. Возгорание было локализовано примерно через два часа после приезда пожарных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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