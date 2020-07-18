Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Азербайджана

18.07.2020, 12:48, Новости дня

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщил военно-дипломатический источник.

Источник сообщил, что разговор состоялся утром в субботу по инициативе Баку, передает РИА «Новости».

«В ходе беседы обсуждались различные вопросы, касающиеся взаимоотношений и сотрудничества военных ведомства двух стран», – добавил он.

По словам источника, Шойгу проинформировал Гасанова о начавшейся в пятницу внезапной проверке боевой готовности войск: «Российский министр обороны подчеркнул, что данное мероприятие – плановое, и никак не связано с текущей ситуацией на азербайджано-армянской границе».

Напомним, 12 июля около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения. После Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках.

Азербайджан заявил о тысячах желающих вступить в армию на фоне конфликта с Арменией. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.

В пятницу президент РФ Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства сообщил, что к внезапной проверке привлечено около 150 тыс. человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

В Минобороны уточнили, что внезапная проверка войск продлится до 21 июля.



