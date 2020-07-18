 

Дизельное топливо попало в Москву-реку в подмосковном Красногорске

18.07.2020, 12:30, Новости дня

В подмосковном Красногорске затопило 20-метровое судно, в результате произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку, информирует МЧС.

В ведомстве сообщили, что в результате затопления «судна «Январь» длиной до 20 метров» произошла «утечка дизельного топлива на поверхность Москвы-реки», передает РИА «Новости».

Ранее утечка нефтепродуктов с частного катера в Байкал произошла у острова Ольхон в Иркутской области в связи с тем, что пришвартованное судно накренилось во время шторма.

До этого глава российского государства Владимир Путин подписал закон, который направлен на предупреждение и ликвидацию разливов нефти.





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