В Петербурге местные жители вместе с полицией поймали подозреваемого в изнасиловании таксиста

18.07.2020, 12:30, Разное

В Петербурге местные жители помогли полиции задержать таксиста, который подозревается в изнасиловании. На действия противоправного характера пожаловалась пассажирка.

Женщина пояснила прохожим, что водитель ее изнасиловал. Молодые люди начали гнаться за таксистом, который убегал от них, оставив транспортное средство на обочине.

К процессу подключились и сотрудники правоохранительных органов. Спустя короткое время злоумышленника задержали в автомобиле его знакомого, пишет телеграм-канал Hue.