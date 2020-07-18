 

В Петербурге местные жители вместе с полицией поймали подозреваемого в изнасиловании таксиста

18.07.2020, 12:30, Разное

В Петербурге местные жители помогли полиции задержать таксиста, который подозревается в изнасиловании. На действия противоправного характера пожаловалась пассажирка.
Женщина пояснила прохожим, что водитель ее изнасиловал. Молодые люди начали гнаться за таксистом, который убегал от них, оставив транспортное средство на обочине.

К процессу подключились и сотрудники правоохранительных органов. Спустя короткое время злоумышленника задержали в автомобиле его знакомого, пишет телеграм-канал Hue.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Врач и марафонец Евгений Суборов напомнил, как защитить сердце при ИБС

04.07 / Анджелина Джоли вновь появилась на публике после тайной встречи с Брэдом Питтом

30.06 / Звезды “Великолепного века” Узерли и Феттахоглу похвастались снимками с подросшими детьми

15.07 / Футболиста “Ахмата” поймали пьяным за рулем

15.05 / Физические упражнения могут улучшить работу мозга в любом возрасте

20.05 / Елизавета II присвоит титул рыцаря 100-летнему ветерану Тому Муру, собравшему 30 миллионов фунтов для больниц

31.05 / “Надо подстричься”: Галкин показал пышную шевелюру

10.06 / Конституционный суд против конституционных прав граждан

22.05 / Две странные истории про бомжей

18.05 / Интенсивные занятия спортом в помещении увеличивает риск заражения COVID-19 – исследование

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска