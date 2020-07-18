 

Звезда “Папиных дочек” Арзамасова ответила на слухи о романе с Авербухом: Я взрослый человек

18.07.2020, 12:23, Разное

Всего пару недель назад стало известно, что 46-летний Илья Авербух встречается с молоденькой звездой сериала “Папины дочки”. Остается только гадать, сколько времени пара скрывала свои отношения.

Ходят слухи, что Илья Авербух приметил Елизавету, когда та еще в школу ходила и в легендарном ситкоме снималась.

Сама же пара не стала скрывать романтических отношений, но не огласила всех подробностей и временных сроков, которые так интересуют многочисленную аудиторию. Лиза Арзамасова вышла на связь со своими подписчиками и постаралась доходчиво объяснить свое отношение к волне обсуждений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) 14 Июл 2020 в 2:17 PDT

Конечно же, нашли и те, кто разглядел в поступках Арзамасовой меркантильность и отсутствие доброго намерения. Подписчики обвинили 25-летнюю актрису в “грамотно созданном имидже”. По словам пользователей “Инстаграм”, девушка просто привлекла внимание к свое персоне.

Елизавета поспешила нанести ответный удар поклонникам и заявила, что общественность не перестает вешать на нее ярлыки.

“Я не белая и не пушистая, я взрослый человек, со всей палитрой плюсов и минусов. И я довольно активно призываю, чтобы мы относились друг к другу без шор”, – пояснила девушка.

Арзамасову задело, что многие люди оценивают ее по публикациями в социальных сетях и не хотят видеть “настоящее” в актрисе.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / “Результаты сильно обнадеживают”: Ученые сообщили об итогах испытания РНК-вакцины от коронавируса

18.05 / Мнение: Срочная встреча с общественностью

12.06 / Гуф пытался поссорить Айзу с новым возлюбленным

06.06 / Виктория Боня рассказала, как рассталась с тираном

29.06 / Настя Каменских обнародовала фото с тайной свадьбы

23.05 / Медики рассказали о причинах обширных поражений организма при заболевании COVID-19

02.06 / С парада — к урнам

17.07 / Лукашенко о предвыборной кампании в Белоруссии: Происходят странные вещи

17.06 / Как приготовить идеальную пасту: рецепты тортеллини с рикоттой и казаречче с брокколи

29.05 / За апрель уровень российского ВВП упал на 12%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска