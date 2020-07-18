Детские оздоровительные лагеря заработают с 31 июля – глава Херсонской ОГА

18.07.2020, 12:18, Новости дня

Детские оздоровительные лагеря возобновят работу с 31 июля. Об этом 17 июля в Facebook сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев, ссылаясь на ответ замминистра здравоохранения – главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

“Получил ответ от главного санитарного врача Украины о возобновлении работы детских оздоровительных лагерей у нас в Херсонской области. Планируется, что это произойдет 31 июля”, – написал он.

По словам Гусева, соответствующее решение Кабинета Министров может быть принято на следующей неделе.

Дві години тому отримав відповідь від головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка щодо відновлення… Posted by Юрій Гусєв on Reede, 17. juuli 2020

Будут ли работать оздоровительные лагеря в других украинских регионах, из его сообщения неясно.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в марте. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия критериям.

Деятельность детских лагерей в Украине сейчас запрещена. В июне Ляшко заявлял, что выступает против открытия детских лагерей в этом сезоне. Он подчеркивал, что каждый год в детских лагерях фиксируют до 80 вспышек кишечных инфекций, от которых детей лечат в инфекционных стационарах, которые сейчас специализируются на лечении больных COVID-19. 5 июля Ляшко говорил, что в Херсонской области собираются открыть один лагерь в тестовом режиме.