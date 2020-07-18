 

Назначен временный глава правления “Укргазбанка” вместо Шевченко

18.07.2020, 12:18, Новости дня

Набсовет государственного “Укргазбанка” прекратил полномочия главы правления Кирилла Шевченко, который стал главой НБУ, исполняющим обязанности главы правления банка назначили Андрея Кравца. Об этом  сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Шевченко занимал должность главы правления “Укргазбанка” больше пяти лет, долей в уставном капитале банка не владеет.

Решение наблюдательного совета банка исполняющим обязанности председателя правления с 17 июля назначен Андрей Кравец, он владеет долей в размере 0,000130% в уставном капитале банка.

С апреля 2015 года он занимал должности члена правления и первого заместителя главы правления.

16 июля Верховная Рада назначила председателя правления государственного “Укргазбанка” Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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