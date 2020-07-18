Пострадавшего от взрыва у станции метро “Шулявская” прооперировали

18.07.2020, 12:18, Новости дня

22-летнего мужчину, который получил серьезные травмы в результате вчерашнего взрыва у станции метро “Шулявская”, прооперировали. Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“Врачи удалили много осколков от взрывного устройства и передали их правоохранительным органам. Парень находится в отделении политравмы одной из столичных больниц. Его состояние стабильное, средней тяжести”, – написал столичный мэр.

По информации Кличко, у пострадавшего также диагностировали незначительную потерю слуха. “Пациента осмотрел врач-оториноларинголог, который обнаружил минимальную глухоту. Она, по утверждению специалистов, со временем пройдет, и слух восстановится”, – добавил он.

Друзі! 22- річного студента, який вчора постраждав внаслідок вибуху біля станції метро "Шулявська", прооперували…. Posted by Віталій Кличко on Laupäev, 18. juuli 2020

17 июля в Киеве у входа на станцию метро “Шулявская” произошел взрыв. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что 22-летний мужчина получил множественные осколочные травмы ног и находится в тяжелом состоянии. По данным полиции, еще три человека обратились за медицинской помощью самостоятельно, в госпитализации они не нуждались.