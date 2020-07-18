Посольство РФ в Нигерии начало проверку данных о захвате танкера с россиянами

18.07.2020, 12:16, Новости дня

Посольство РФ в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть российские граждане, сообщили в консульском отделе российской дипмиссии в Абудже.

В консульском отделе сообщили, что посольство «проводит работу, выясняет», передает РИА «Новости».

При этом ведомство пока «не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию».

Ранее стало известно, что пираты напали на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе. На портале компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, сообщается, среди 15 членов экипажа, взятых в заложники, могут быть граждане РФ и Украины.

Нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, судно следовало из столицы Того.

Напомним, в мае в Нигерии освободили восемь захваченных моряков, в том числе россиян, захваченных пиратами в Гвинейском заливе у берегов Бенина.