 

Посольство РФ в Нигерии начало проверку данных о захвате танкера с россиянами

18.07.2020, 12:16, Новости дня

Посольство РФ в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть российские граждане, сообщили в консульском отделе российской дипмиссии в Абудже.

В консульском отделе сообщили, что посольство «проводит работу, выясняет», передает РИА «Новости».

При этом ведомство пока «не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию».

Ранее стало известно, что пираты напали на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе. На портале компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, сообщается, среди 15 членов экипажа, взятых в заложники, могут быть граждане РФ и Украины.

Нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, судно следовало из столицы Того.

Напомним, в мае в Нигерии освободили восемь захваченных моряков, в том числе россиян, захваченных пиратами в Гвинейском заливе у берегов Бенина.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / В Харьковской области открыли стрельбу по отдыхавшим, есть погибший – полиция

08.07 / Посол в США опроверг «полнейшую ложь» о «сговоре» РФ с талибами

12.05 / «Добавьте на бланк эмблему вермахта» – украинские полицейские затребовали список евреев

12.05 / Иммунолог Волянский: Если болезнь неизбежна, нужно определенной части людей разрешить болеть COVID-19

28.05 / Миндаль улучшает здоровье сосудов и уменьшает объем талии

06.07 / Мишустин выделил на выплаты соцработникам еще 3,6 млрд рублей

13.07 / Kia показала интерьер нового Kia Carnival

21.06 / Вылет российских врачей на помощь Армении запланирован на воскресенье

23.06 / Помпео объяснил отличия отношений США и Китая от холодной войны

29.05 / В Омске арестовали подозреваемую в истязании трехлетней дочери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска