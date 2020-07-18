Диетолог Ирина Лизун рассказала о последствиях тренда на употребление узкого спектра пищи

18.07.2020, 11:53, Разное

Модный тренд употребления продуктов питания узкого спектра не так уж и полезен. Врач-диетолог Ирина Лизун пояснила о последствиях ограниченного рациона.

Как пишет Newinform, практика суженного ассортимента пищи взаимосвязан с модой на биоактивные добавки. В последнее время популярность БАДов все больше возрастает. Однако, по мнению диетологов, такой рацион может привести к нежелательным последствиям.

Несмотря на то, что подобное явление возникло вследствие увлечения спортом и правильным питанием, постоянный дефицит тех, или иных веществ в организме способен вызвать серьезные заболевания. В условиях наличия в меню только продуктов узкого спектра пищи не позволяет полностью покрыть потребности в разного рода витаминах и микроэлементах. Возникший дисбаланс может пагубно повлиять на органы и системы человека.

При этом часто, прибегая к ограничению диеты, люди пытаются получит отсутствующие в употребляемых блюдах полезные вещества из БАДов. Однако не многие понимают, что это не всегда приносит пользу. Целый ряд биодобавок действительно полезны, однако нередко их пьют в большом количестве, смешивая при этом.

Между тем, врач Лизун подчеркивает, что взаимодействие ингредиентов при употреблении сразу нескольких препаратов может спровоцировать развитие серьезных недугов. Перед тем, как начать прием таких пилюль или капсул, необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.