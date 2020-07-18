Южная Осетия обвинила Грузию в отлове летучих мышей для лаборатории Лугара

18.07.2020, 11:53, Новости дня

В Южной Осетии заявили, что находящийся в Грузии Исследовательский центр общественного здравоохранения имени сенатора США Ричарда Лугара отлавливает осетинских летучих мышей для помощи американцам в исследовании коронавируса.

Комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил, что «усиленный интерес к популяции югоосетинских летучих мышей, начиная с 2012 года, проявляет «Центр общественного здоровья имени Лугара», передает «Интерфакс».

Указывается, что в 2018 году агентство по уменьшению оборонной угрозы минобороны США (DTRA) и Центр Лугара якобы начали реализацию проекта «по летучим мышам и коронавирусам».

«Программа рассчитана на 5 лет и реализуется с помощью НКО Eco Health Alliance», – добавили в ведомстве.

На интерес Центра Лугара к югоосетинским летучим мышам КГБ Южной Осетии обратил внимание после задержания 3 июля за нарушение госграницы 47-летнего гражданина Грузии Хвича Мгебришвили в окрестностях села Адзысар.

Мужчина сказал, что хотел раздобыть в Южной Осетии так называемые коконы летучих мышей для последующей продажи в Грузии по цене 5 тыс. долларов за штуку.

В КГБ Южной Осетии пояснили, что «обитающие в РЮО летучие мыши – остроухие ночницы, как и остальные представители отряда рукокрылых, являются живородящими и не строят никаких гнезд, коконов и прочих укрытий». Кроме того, остроухая ночница занесена в Красную книгу Южной Осетии, потому ее отлов и вывоз квалифицируются в соответствии с Уголовным кодексом и влечет за собой наказание в виде лишения свободы.

В Грузии отвергли обвинения. Глава национального центра по контролю за заболеваниями минздрава страны Амиран Гамкрелидзе заявил, что сообщения об интересе лаборатории Лугара к югоосетинским летучим мышам являются «ложью и провокацией».

По его словам, в лаборатории есть специальная группа, которая занимается сбором определенных образцов, однако обвинения со стороны Цхинвала, что задержанный в Южной Осетии грузинский житель занимался отловом летучих мышей, которые могли впоследствии попасть в лабораторию Лугара, являются провокационными.

Вместе с тем первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский назвал «глупостью» заявления Южной Осетии и добавил, что дискредитация лаборатории Лугара якобы входит в интересы России.

Ранее сообщалось, что в грузинской лаборатории Лугара занялись изучением генома коронавируса. В МИД РФ заявляли, что американские лаборатории, расположенные за пределами США, могут заниматься разработкой смертельных патогенов.

Напомним, источником коронавируса, как предполагают эпидемиологи, выступили китайские подковоносые летучие мыши, передавшие его через цепочку других диких животных, чье мясо продавалось на рынке экзотической пищи в городе Ухань, в человеческую популяцию.

На роль этого «промежуточного звена» до недавнего времени претендовали панголины. Однако позже биологи усомнились в этом, сравнив структуру генома SARS-CoV-2 и поражающих этих животных коронавирусов. Зоологи и специалисты по инфекциям животных продолжают поиски родоначальника нового коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как летучие мыши подсказали ученым из РФ секрет иммунитета к COVID-19.