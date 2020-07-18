“Если я преклоню колено, то уже больше никогда не встану, мэм”: 94-летняя Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего Тома Мура

18.07.2020, 11:15, Разное

Вчера королева Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура. Бывший военный стал известен на весь мир после того, как в марте 2020 года начал сбор пожертвований для Национальной службы здравоохранения. Он надеялся собрать для борьбы с коронавирусом тысячу фунтов стерлингов, но его акция неожиданно привлекла внимание мировой общественности, и в итоге Том собрал более 32 миллионов фунтов стерлингов. Идея его акции состояла в том, что в обмен на пожертвования ветеран, восстанавливавшийся после операции на тазобедренном суставе, обещал 100 раз обойти свой сад до своего 100-летия.

Сегодня невероятные достижения сэра Тома Мура по сбору средств были отмечены рыцарским званием,- сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

The Queen knights Sir Tom pic.twitter.com/K85fKvx5pU

— Richard Palmer (@RoyalReporter) July 17, 2020

Церемония проходила на территории Виндзорского замка. Королева коснулась плеча ветерана мечом своего отца Георга VI.

Я благодарен королевской семье. Я был ошеломлен таким большим количеством почестей, которые я получил за последние недели, но ничто не может сравниться с этим, я переполнен гордостью и радостью,

– прокомментировал церемонию Том Мур.

Том Мур

Стоит отметить, что это было первое официальное мероприятие с начала пандемии, в котором принимала участие Елизавета II. Чтобы свести к минимуму риск передачи вируса, церемония проходила на открытом воздухе. Расстояние между королевой и ветераном было ровно таким, чтобы монарх могла коснуться плеч Мура мечом.

Из уважения к возрасту ветерана ему было позволено не преклонять колено перед монархом. На это Мур, пользующийся колесными ходунками, пошутил, что, если опустится на колени, то уже никогда больше не сможет подняться.

Елизавета II и Том Мур с семьей