 

Внук Катрин Денев арестован по подозрению в связях с итальянской мафией

18.07.2020, 11:15, Разное

32-летний Игорь Вадим, внук Катрин Денев и ее первого гражданского мужа, режиссера Роже Вадима, был арестован во Франции по подозрению в связях с итальянской мафией и участии в подделке денег.

Вадим был в числе 44 человек, задержанных по всей Европе в рамках спецоперации Европола “Нерон”, направленной на пресечение деятельности каморры, неаполитанской преступной структуры. Традиционно главная сфера деятельности клана – наркотики. Но сейчас они занялись производством и распространением поддельных купюр номиналом в 50 евро. В рамках операции были изъяты фальшивые банкноты на 9,9 миллиона евро, 8,3 миллиона евро в подлинных купюрах и разнообразные ценности стоимостью около 10 миллионов евро.

Сейчас Игорь заключен под стражу. Какова роль Вадима в преступной организации, пока неизвестно, но ему грозит экстрадиция в Италию, где и пройдет суд.

Катрин Денев и Игорь Вадим

Каморра появилась в Неаполе задолго до того, как было создано единое итальянское государство – еще в XVIII веке. Организация, когда-то включавшая восемь игорных домов, разрослась до государства в государстве со своими порядками, экономикой и формой правления.

Сегодня в кланах в Неаполе и Казерте состоит примерно 4500 человек. Члены банды отличаются крайней жестокостью. Они занимаются распространением наркотиков, вымогательством денег у строительных фирм, компаний, занимающихся захоронением токсических отходов, и производителей одежды. 

Катрин Денев и Роже Вадим, 1960 год





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