Во французском Нанте загорелся готический собор XV века

18.07.2020, 11:10, Новости дня

Утром 18 июля в Нанте (Франция) начался пожар в готическом соборе Святых Петра и Павла, построенного в XV–XIX веках. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

На данный момент на месте работают около 100 пожарных.

Крупный пожар в этом соборе произошел в январе 1972 года. Как отмечает телеканал, храм был закрыт на ремонт, богослужения в нем возобновили только в 1985 году.

La fumée s’échappe de la rosace de la cathédrale, nombreux pompiers sur place, l’origine de l’incendie est inconnue pour le moment #Nantes pic.twitter.com/UjYd2R9HNg

— Stéphane Pajot (@StephanePajot44) July 18, 2020