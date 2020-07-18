Во французском Нанте загорелся готический собор XV века
18.07.2020, 11:10, Новости дня
Утром 18 июля в Нанте (Франция) начался пожар в готическом соборе Святых Петра и Павла, построенного в XV–XIX веках. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
На данный момент на месте работают около 100 пожарных.
Крупный пожар в этом соборе произошел в январе 1972 года. Как отмечает телеканал, храм был закрыт на ремонт, богослужения в нем возобновили только в 1985 году.
La fumée s’échappe de la rosace de la cathédrale, nombreux pompiers sur place, l’origine de l’incendie est inconnue pour le moment #Nantes pic.twitter.com/UjYd2R9HNg
— Stéphane Pajot (@StephanePajot44) July 18, 2020
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет