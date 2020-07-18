У берегов Нигерии атаковали танкер. Захвачены 15 человек, среди них вероятно есть украинцы

18.07.2020, 11:10, Новости дня

В Гвинейском заливе у берегов Нигерии (Западная Африка) атаковали танкер Curacao Trader и похитили 15 членов экипажа, среди которых, вероятно, были украинцы и россияне. Об этом 17 июля сообщил портал Dryad Global, который занимается вопросами безопасности на море.

Танкер атаковали восемь вооруженных лиц, которые догнали судно на скоростном катере. Инцидент произошел в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса.

“Считается, что похищенной командой являются граждане России и Украины”, – говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел Украины захват украинцев пока не подтвердили.

По информации Ethnos, пираты похитили 15 из 20 членов экипажа, которые являются россиянами, украинцами и грузинами. Корабль направлялся в Ломо, Того.