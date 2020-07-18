 

Байден заявил, что Россия и Китай пытаются вмешаться в выборы президента США

18.07.2020, 11:10, Новости дня

Бывший вице-президент США, кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что Китай и Россия пытаются вмешаться в президентские выборы, запланированные на 3 ноября. Об этом он заявил на онлайн-брифинге 17 июля, ссылаясь на данные разведки, пишет Reuters.

По его словам, Китай предпринимает усилия, “направленные на то, чтобы мы потеряли уверенность в результатах” выборов-2020, Россия же, сказал Байден, пытается “делегитимизировать избирательный процесс”.

Он добавил, что в случае победы на выборах заставит Россию заплатить “реальную цену”, если Москва не оставит попытки вмешательства в выборы.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Основная борьба за Белый дом традиционно ведется между кандидатами от двух крупнейших политических сил Штатов: Демократической (Байден) и Республиканской партий (действующий президент Дональд Трамп).

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. Россия эти обвинения отвергает.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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