 

В Крыму отреагировали на новое административное деление полуострова Киевом

18.07.2020, 11:08, Новости дня

Новое административное деление Украиной крымского региона является пустопорожним и бессмысленным, сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Молохов заявил, что «пикейные жилеты» в Верховной Раде совсем выжили из ума, продемонстрировав своим избирателям удивительное умение заниматься пустопорожней, никчемной, бессмысленной и никому не нужной законодательной реформой административно-территориального деления на территории чужого государства», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что реформы Киева по крымскому региону навсегда останутся только на бумаге и не имеют никакого реального отношения к крымчанам.

Ранее Верховная рада Украины приняла постановление о создании и ликвидации новых районов страны. Документ приняли в рамках новой концепции административной реформы.

Согласно документу, в Крыму «образовано» десять районов, вместо существующих ныне четырнадцати. Большинство районов укрупнены и переименованы.

При этом в состав Бахчисарайского района отнесено часть территорий, которые в данный момент принадлежат Севастополю. За самим же городом-героем закрепляется статус города центрального подчинения.

Отмечается, что решение вступит в силу после «возвращения» полуострова в состав Украины.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

При этом Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.





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