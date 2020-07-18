Фигуристку Александровскую нашли мертвой в Москве

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18.07.2020, 11:08, Новости дня

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская найдена мертвой в Москве, сообщили в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года», передает ТАСС.

При этом обнаружена записка со словом «люблю», которая, по предварительным данным, была написана спортсменкой.

Александровская родилась 1 января 2000 года. В последнее время она представляла Австралию. В 2017 году стала чемпионкой мира среди юниоров по фигурному катанию, в том же году победила в юниорском финале Гран-при, дважды становилось чемпионом Австралии в 2017 и 2019 годах.





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