Фигуристку Александровскую нашли мертвой в Москве
18.07.2020, 11:08, Новости дня
Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская найдена мертвой в Москве, сообщили в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что «тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года», передает ТАСС.
При этом обнаружена записка со словом «люблю», которая, по предварительным данным, была написана спортсменкой.
Александровская родилась 1 января 2000 года. В последнее время она представляла Австралию. В 2017 году стала чемпионкой мира среди юниоров по фигурному катанию, в том же году победила в юниорском финале Гран-при, дважды становилось чемпионом Австралии в 2017 и 2019 годах.
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