В несанкционированном митинге в поддержку Фургала в Хабаровске приняли участие около 10 тыс. человек

18.07.2020, 10:48, Новости дня

На несанкционированный митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств, в субботу пришли около 10 тыс. человек, это на 30% меньше, чем в выходные на минувшей неделе.

Участники акции прошли по центральным улицам города, выкрикивая лозунги в поддержку Фургала, передает портал администрации Хабаровска.

Отмечается, что во время шествия значительно поредела – на площадь Ленина вернулись около 300 человек.

Митинг прошел спокойно, полицейские не задерживали активистов. Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом в городе правоохранители раздавали всем участникам митинга защитные медицинские маски.

В ответ участники акции с большим позитивом отнеслись к работе стражей правопорядка, демонстрируя плакаты с надписями «Я/МЫ полиция Хабаровска».

Telegram-канал «GolovkoLive» показал фотографии того, как выглядел центр Хабаровска во время митинга, отметив, что сторонники Фургала сообщали о якобы 82 тыс. собравшихся.

Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев сообщил, что в Хабаровске митингующие «курсируют от площади и вокруг по улицам: Муравьева-Амурского с выходом на параллельную – Ленина; а затем обратно».

«Никаких 80 тыс., конечно, нет – с утра, пока самого пекла не было, от 9 до 12 тыс. на максимуме. Отдельно отметим креативные Я/Мы с противоположной стороны – «Хотим тишины» на 2-й клинической больнице, которая тоже выходит на площадь», – добавил он.

Напомним, после ареста Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств в Хабаровском крае начались несанкционированные протесты в поддержку губернатора. В субботу прошел очередной несанкционированный митинг.

До этого на фасадах зданий в Хабаровске появились плакаты с надписью «Я/Мы просим тишины». Это акция местных врачей, которые попросили прекратить проведение несанкционированных акций, чтобы избежать роста числа заражений коронавирусом.

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Депутаты городской думы Хабаровска предупредили об угрозе коронавируса из-за скопления людей на несанкционированных акциях в регионе.