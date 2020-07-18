Доктора сообщают, что курение вейпов может приводить к состоянию, похожему на COVID-19

18.07.2020, 10:30, Разное

Василий Купрейчик, терапевт, рассказал, что пневмония, которая вызывается курением вейпов, по симптоматике похожа на COVID-19. Он просит коллег обращать на это пристальное внимание.

Доктор сообщает, что к нему обращался житель с симптомами гриппа, без хронических болезней. Он не общался с инфекционными больными, но недавно стал курить вейп, чтобы бросить сигареты. Медики отметили у больного пониженную сатурацию и установили диагноз двусторонняя пневмония.

Также был следующий пациент с сильным кашлем, который длился около двух недель, сатурация понижена, симптоматика также была похожа на коронавирус. Компьютерная томография показала поражение легких по типу «матового стекла». Больной тоже бросил курить обычные сигареты и перешел на вейп. Медик отмечает, что появлялись и другие пациенты с подобными проблемами.

Доктора не обнаружили у пациентов никаких инфекций, которые могли бы вызывать изменения и определили, что поражение легких вызвало курение электронной сигареты. Состояние больных было аналогично симптомам коронафирусной инфекции: температура, озноб, кашель, боль в грудной клетке, рвота, диарея. Доктор просит помнить об этом во время эпидемии.

Специалист напоминает, что пока нет протокола для лечения подобного синдрома, но изменения в легких отвечают на стероиды, антибиотики, кислородную поддержку и симптоматическую терапию. Медик заявляет, что если сюда добавить антикоагулянты, то получается лечение от COVID-19.