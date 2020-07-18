 

В РФ подтвердили 6,2 тыс. новых случаев коронавируса

18.07.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 6234 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 765 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 6234 новых случая коронавируса в 84 регионах», при этом из них «24,4% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 578, Свердловской области – 259, Ханты-Мансийском АО – 247.

Зафиксировано 124 летальных исхода. За сутки в РФ полностью выздоровели 7 тыс. 490 человек.

Всего в РФ выявлено 765 тыс. 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 тыс. 247 летальных исходов, выздоровели 546 тыс. 863 человека.

Накануне, 17 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6406. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 172.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.





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