Две встречи с предполагаемыми инопланетянами в супермаркете

18.07.2020, 10:14, Разное

Если вы хотите встретить пришельцев, вы скорее всего пойдете туда, где часто видят НЛО. Но что насчет супермаркетов?

Как бы ни странно это не звучало, есть несколько историй очевидцев, которые предполагают, что они видели инопланетян именно во время посещения супермаркетов.

Ранее мы уже публиковали один из подобных случаев (читайте статью "Замаскированные инопланетяне с ребенком в супермаркете") , ниже две новые истории.

Исследователь НЛО Дениз Стоунер по крайней мере три раза встречала странного человека, возможно являющимся пришельцем, в разных супермаркетах штата Флорида. В этой области и без того достаточно необычных людей, похожих на хиппи, однако тот человек еще больше выделялся на этом фоне.

Однажды Дениз заметила, что за ней наблюдает мужчина с тонкими редкими волосами, шляпе-панаме вьетнамского стиля на голове и бежевой одежде, которая была один в один под цвет его волос. Она наблюдала его три раза (по меньшей мере), когда приезжала в разные магазины. Казалось, что он преследует именно ее.

Он стоял неподалеку и тогда, когда после совершения покупок Денис с родными или друзьями сидела в кафе возле магазина. У него с собой никогда не было напитка или еды. И каждый раз, когда Денис и ее друзья заканчивали есть, он словно предчувствуя это, подходил к ним близко и проходил мимо их стола.

Можно подумать, что этот человек просто мелкий попрошайка, который подбирает еду со столов. Но читайте дальше. Проходя мимо столика Дениз, этот человек направлялся к углу здания, но перед этим всегда обходил небольшой столб. И когда он заходил за столб, он всякий раз исчезал, не появляясь с другой стороны столба.

"Ему буквально некуда было пропасть, кроме как выйти с другой стороны. Но нет, он исчезал. Он словно недвусмысленно сообщал мне каждый раз, что наблюдает за мной и что он рядом".

Еще одна американская исследовательница уфологии Трейси Остин вот уже 25 лет изучает все, связанное с НЛО, пришельцами, похищением людей и детьми-гибридами. Сейчас она живет в Лас-Вегасе. Однажды знакомая Трейси столкнулась с необычным человеком с большими черными глазами, как у "серых" пришельцев.

"Мой знакомая посещала супермаркет Walmart в Мичигане, это был 2004 год, как раз на Рождество. Она и ее сын стояли в очереди к кассе, когда появился этот жуткий человек и протянул ее сыну часы с Человеком-Пауком.

При этом между ними стоял еще один покупатель и рука этого человека вместе с часами свободно прошла ЧЕРЕЗ его тело, словно для него не существовало препятствия из плоти и крови.

Напуганная женщина посмотрела и заметила что там стоит человек с большими черными миндалевидными глазами. Она не хотела принимать его подарок, но он буквально всучил его ее сыну, а потом пропал".