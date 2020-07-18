 

Снова глюк в Матрице? В Колумбии засняли голубя, застывшего в полете

18.07.2020, 10:14, Разное

Странное явление было недавно снято на видео жителем Колумбии и выложено в твиттер пользователем с ником "@Hechizero_38". 

На ролике, который быстро стал вирусным, заснят белоснежный голубь, который завис невысоко над землей, словно летел и внезапно "был поставлен на паузу".

Явление было снято в колумбийском городе Тулуа. Рядом с голубем не видно никаких проводов, за которые он теоретически мог зацепиться крыльями или телом. Зато видно как несколько человек стоят на земле, в удивлении смотрят на птицу и разговаривают.

Сообщается, что они жалеют птицу, считая, что она попала в беду, и обсуждают как ей можно помочь. 

Так как на ролике не видно даже тонких проводов, за которые голубь мог зацепиться, многие пользователи стали шутить про сбой в Матрице или иные аномальные явления. 

Между тем, похожее явление попадало на видео и ранее. В феврале 2020 года точно такую же застывшую в полете птицу, на сей раз ворону, засняли в Нью-Мексико





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