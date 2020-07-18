 

Неожиданные последствия карантина (одна фотография)

18.07.2020, 10:14, Разное

Моя жена – грумер (собачий парикмахер),  огромный опыт и  обширная, наработанная за многие годы, клиентура.  Сидит в Фейсбуке (у них там свой грумерский междусобойчик), вдруг слышу – рыдает, прибегаю,  оказывается – от смеха. Слов сказать не может, показывает на экран.  Ей прислали это

Надпись гласит: Когда собачьи парикмахеры ушли на карантин  и  клиенты взялись за инструменты сами”





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