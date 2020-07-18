Кафедральный собор загорелся во французском Нанте

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18.07.2020, 10:08, Новости дня

Около 70 пожарных борются с огнем в кафедральном соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе Франции.

Телеканал BFMTV сообщает, что сигнал о пожаре поступил примерно в 07.30 утра (08.30 мск). В данный момент видно, что из окна между двумя башнями собора валит густой черный дым, передает ТАСС.

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Публикация от Gossip Room (@gossiproomoff) 18 Июл 2020 в 12:09 PDT

 

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Публикация от LaFaucheuse Kamer (@lafaucheusekamer) 18 Июл 2020 в 12:14 PDT

«Распространение огня пока не удалось взять под контроль. Это серьезный пожар», – приводит Agence France-Presse слова одного из пожарных.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет – до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции.

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Публикация от Geoffrey Globe Trotter (@geoffreylelion) 18 Июл 2020 в 12:21 PDT

Напомним, 15 апреля 2019 года в Париже случился крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери. Обрушились шпиль и крыша здания, реликвии собора не пострадали.

После пожара парижан предупредили о загрязнении свинцом территории рядом с собором. В результате пожара были расплавлены около 400 тонн свинцовых листов, покрывавших крышу собора. Отмечалось, что у парижских детей был выявлен опасный уровень свинца в крови.

Президент Франции Эммануэль Макрон обещал восстановить собор за пять лет.

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с французскими бизнесменами заявил, что компании из РФ готовы принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери. После этого Франция официально пригласила российских экспертов для восстановления собора.

Укрепление собора Парижской Богоматери и обеспечение безопасности здания обошлось в 85 млн евро.





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