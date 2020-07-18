Умер американский лидер движения за гражданские права Джон Льюис

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18.07.2020, 10:05, Новости дня

Американский политик, конгрессмен и лидер движения борцов за гражданские права Джон Льюис умер в возрасте 80 лет. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

“Сегодня Америка оплакивает потерю одного из величайших героев американской истории – конгрессмена Джона Льюиса, совести Конгресса”, – говорится в сообщении.

Издание The Hill сообщает, что в декабре 2019 года у Льюиса диагностировали рак поджелудочной железы на последней стадии. Тогда он пообещал, что продолжит представлять в Конгрессе свой округ.

Льюис был одним из организаторов марша на Вашингтон, который провел в 1963 году Мартин Лютер Кинг. В Конгресс он впервые прошел в 1986 году и с тех пор 17 раз подряд занимал эту выборную должность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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