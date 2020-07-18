Медики рассказали об использовании масок в жару

18.07.2020, 9:53, Разное

Доктора объяснили, как пользоваться маской в жару. Они напоминают, что при намокании их нужно менять как можно чаще.

Многие люди замечают, что в жаркие дни в маске тяжело дышать и начинают бояться перегрева организма. Специалисты сообщают, что маски приносят неудобства и их нужно менять при промокании, так как это затрудняет дыхание. В жаркую погоду потоотделение у людей усиливается, маска становиться влажной, но это не приведет к кислородной недостаточности.

Также медики напоминают, что защитное средство воздухопроницаемо и должно плотно прилегать к телу. Они отмечают, что если соблюдать социальное дистанцирование и личную гигиену, то на улице ее можно и не надевать, но маска обязательна в транспорте и в местах скопления людей. Также людям необходимо часто мыть руки или использовать антисептик, не трогать ими лицо.