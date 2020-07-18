Израильский врач призвал привиться от гриппа на фоне COVID-19

18.07.2020, 9:48, Новости дня

Прививки от сезонного гриппа осенью 2020 года стоит сделать обязательными, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, так как сезонная вспышка ОРВИ и гриппа может усугубить ситуацию с коронавирусом, считает заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.

Хошен заявил, что единственное средство от сезонного гриппа – это прививки, передает РИА «Новости».

«Государство (Израиль) закупает их сейчас в значительно большем объеме, и тут будет важно, возможно, в приказном порядке обязать людей сделать эти прививки», – добавил он.

В условиях коронавируса следующей осенью ситуация может осложниться тем, что симптомы сезонного гриппа практически неотличимы от симптомов COVID-19, предупреждает врач.

«Система здравоохранения будет очень загружена. Будет очень сложно разделять больных внутри больниц», – предупредил он.

Ранее вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что ежедневно тестируется огромное количество людей, очень много бессимптомников – все это вносит свою лепту в иммунную подушку, а сам COVID-19 оказался «не таким уж и страшным».



