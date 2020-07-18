Зампред партии «Слуга народа» перепутал микрофон с мобильным телефоном

18.07.2020, 9:09, Разное

Александр Корниенко, занимающий должность заместителя главы украинской партии «Слуга народа», перепутал микрофон с собственным смартфоном. В результате этого вместо речи перед парламентом он поздоровался с телефонным собеседником, и это уже не первая его подобная ошибка.

Как пишет «Слово и дело», председатель парламента попросил Корниенко высказать свое мнение по какому-то вопросу. После того, как его микрофон был включен, политик произнес на украинском языке «Алло, да. Добрый день».

Такой казус вызвал у других народных депутатов Верховной Рады смех. Некоторые коллеги Корниенко даже одарили его бурными аплодисментами. Поняв свою ошибку, Корниенко шутя прокомментировал для присутствующих, что все в парламенте уже заработались. Позже он добавил, что народным избранникам пора на отдых.

Стоит отметить, что ранее зампред президентской партии уже попадал в аналогичную ситуацию. В конце прошлого месяца Александр Корниенко вместе с Давидом Арахамией забыли выключить микрофоны. Из-за этого вся страна услышала, как они обсуждали одну и коллег. В неформальной беседе руководители «Слуги народа» назвали депутата своей же партии «рабочей бабой» и «вообще красавицей». Инцидент привлек огромное внимание общественности и привел к появлению множества мемов.