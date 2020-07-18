Мнение: Эффект Большой Медведицы

18.07.2020, 9:09, Разное

(сенсация для шестидесятников)

Галковский на своем Ютуб-канале записал пару любопытных роликов-лекций… Если бы он это сделал лет 15, а еще лучше – 25 лет назад, его “инфа” стала бы настоящей сенсацией, бурление поднялось бы буквально до небес, вопль стоял бы такой, что у всех бы уши заложило!

Впрочем, о чем это я? 25 лет назад еще и соцсетей никаких не было, не говоря уж о Ютубе. Так что нет – со временем не поспоришь, в 90е (когда это было вовремя) Галковский бы со своими сенсациями никуда бы не пробился. А если бы он с этим вылез в 80е – о-ооо, тогда его за такое и посадить бы могли.

Но сейчас – увы. Все пройдет тихо, ничего даже не булькнет. Я открытия Галковского назвал бы “сенсацией для шестидесятников”, только в этот раз понимая под “шестидесятниками” не тех, кто в 60е шуровал в общественном пространстве, а тех, кто в 60е родился. То есть, грубо говоря – мое собственное поколение. Все остальные уже не попадают в целевую аудиторию. “Пятидесятники” – увы, уже помаленьку в маразме, погружаются в себя без дороги назад, им не до сенсаций; ну а “семидесятники” и моложе – уже просто не в курсе, кто такие Маркс с Энгельсом и почему про этих дяденек вообще нужно что-то знать.

А так-то теория, как часто у Галковского, проста и весьма убедительна (хоть она и не понравится никому – ни марксистам, ни коммунистам, ни националистам, ни экономистам, ни историкам). Вот в этой части лекции, что я скопировал, бывший миллионер, а ныне трудящийся Востока гр-н Галковски как дважды два доказывает, что Карл Маркс не был евреем, а был бастардом, незаконнорожденным сыном… немецкого, а на самом деле практически английского аристократа фон Вестфалена. И, что особенно пикантно, женился на собственной сестре Жени фон Вестфален – то есть совершил инцест (не раз, не два, а много-много раз).

Кто-то может сказать, что Галковский вступился за Маркса, “выписав” его из евреев (именно это возмутит наших доморощенных нациков, “как так?”) Но тут надо представлять себе шкалу ценностей самого Галковского: выписав Маркса из евреев, он переводит его в англичане, то есть – в исчадия ада, что гораздо “хуже” (вспомним, как, полюбив писателя Дж.Оруэлла, Галковский оказал ему высочайшую милость – переписал его из явных англичан в скрытые французы).

В общем, Маркс был ублюдок в точном значении слова, скрытый бритт и проклятый кровосмеситель (он женился на сестре, ЗНАЯ, что она его сестра). Неплохо. А что Энгельс? А про Энгельса – во второй лекции цикла. Она в бесплатном варианте безбожно порезана, но я уже по ее началу догадался, каким будет конец – то есть какой сюрприз готовит автор про второго основоположника. Энгельс оказался убежденным гомосексуалистом, причем, похоже, состоявшим в соответствующих отношениях со своим “другом” Марксом. Маркс, таким образом, получается не только кровосмеситель, но и бисексуал. Да, и еще жуткий алкоголик, который попросту спился (Галковский это показывает, цитируя письма Маркса Энгельсу).

В общем, эти два бородача были те еще проказники. А у нас-то они висели и стояли в каждой школе на портретах и в бюстах. Куда смотрел Милонов… Впрочем, понятно, куда – поэтому таким и вырос.

Смех смехом, но фактура у Галковского убедительная. А главное – при таком взгляде проясняются почти все “непонятки”, которые нас мучили со школьных лет. Объяснения очень хорошо “ложатся”, я это называю “эффект Большой Медведицы”: это созвездие поначалу совершенно невозможно углядеть в ночном небе (я таращился чуть не час). Но зато, однажды разглядев, потом ощущаешь обратный эффект: как ни поднимешь голову из любой точки – и вот же он, Ковш, здоровенный, буквально над башкой, невозможно его НЕ увидеть!

Даже жаль, что никому, по сути, и не расскажешь из “молодых” – никто не поймет, что тут шокирующего. Ну голубые, ну не евреи… А кто это вообще? Эх! Все хорошо вовремя.