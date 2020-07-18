В Украине завершилась основная сессия ВНО

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18.07.2020, 9:00, Новости дня

В Украине завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания, сообщило Министерство образования.

Последнее тестирование в рамках основной сессии (по химии) прошло 17 июля. В нем приняли участие 10 880 человек, троих выпускников к тестированию не допустили.

“Порог “сдал/не сдал” и результаты ВНО по химии будут определены 28 июля. Результаты появятся на страницах участников 29 июля. Те, кто не смог принять участие в основной сессии тестирования по химии по независящим от них причинам, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию”, – сообщила пресс-служба Минобразования.

Основная сессия ВНО в этом году продолжалась с 25 июня. За это время выпускники сдали ВНО по математике (152,1 тыс. человек), украинскому языку и литературу (275,08 тыс.), физике (22,2 тыс.), английскому (105,1 тыс.) и другим иностранным языкам (2,2 тыс.), истории Украины (178,7 тыс.), биологии (74,4 тыс.), географии (92,9 тыс.).

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания начнется 24 июля и продлится до 10 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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