Взрыв газа произошел в доме в Кабардино-Балкарии

18.07.2020, 8:48, Новости дня

В жилом доме в Баксане (Кабардино-Балкария) произошел взрыв газа, пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили в региональном управлении МЧС России.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что утром в субботу «поступило сообщение, что на улице Свободы в городе Баксане произошла вспышка газовоздушной смеси в квартире на первом этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома».

«В результате пострадали четыре человека: двое взрослых 1960 и 1963 годов рождения и двое детей 2013 и 2017 годов рождения», – говорится в тексте.

Площадь пожара составила 200 кв. м. Спасатели провели эвакуацию 15 жильцов дома.

Отмечается, что дом двухэтажный, многоквартирный. Взрыв произошел на первом этаже.

Ранее в Нижнем Новгороде в одной из квартир девятиэтажного четырехподъездного панельного дома произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Пострадали пять человек. Жильцов дома решили временно расселить. Сообщалось об угрозе обрушения.