Нанесение надписи о нацистах на кенотаф дивизии СС «Галичина» в Канаде сочли преступлением

18.07.2020, 8:30, Новости дня

Неизвестные оставили надпись «Nazi war monument» («Нацистский военный памятник») на кенотафе солдатам 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в канадском городе Оквилл, полиция начала расследовать инцидент как преступление, совершенное на почве ненависти.

Местное издание Ottawa Citizen информирует со ссылкой на июньский релиз полиции региона Халтон, что правоохранители прибыли на кладбище в связи сообщениями о вандализме 22 июня. Они установили, что граффити появилось на монументе между 19 и 21 июня, передает РИА «Новости».

«Из-за содержания граффити это (…) расследуется как преступление, совершенное на почве ненависти», – сообщала полиция.

Однако 17 июля полиция Халтона выпустила новый пресс-релиз «с разъяснениями», в котором заявила: преступление, по мнению правоохранителей, было направлено против «украинцев в целом» или «украинских членов этого культурного центра», не уточняя, о каком культурном центре идет речь.

«Ни на одном из этапов полицейская служба Халтона не исходила из того, что определенной группой, против которой было сделано граффити, были нацисты», – говорится пресс-релизе полиции.

Там выразили сожаление по поводу «боли, вызванной ошибочной информацией, которая предполагает, что служба в какой-либо форме поддерживает нацистов». В заявлении отмечается, что расследование еще не завершено.

Отметим, что в 2017 году посольство РФ в Канаде опубликовало фотографию монумента в Twitter, подчеркнув, что в Канаде стоят памятники коллаборационистам и «никто ничего с этим не делает».

При этом в мае украинский суд признал незаконным использование символики дивизии СС «Галичина». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом.