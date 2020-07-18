Мнение: Три ведра водки за «Взятие снежного городка»

18.07.2020, 8:24, Разное

История создания знаменитой картины, которая стала для автора антидепрессантом.



Василий Суриков. Взятие снежного городка. 1891, Русский музей

Уроженец Красноярска художник Василий Суриков в конце 1880-х — начале 1890-х годов был мрачен и бездеятелен: недавно скончалась его любимая жена, и он пребывал в тяжелой депрессии. Чтобы немного отвлечься, он поддался уговорам родни и переехал вместе с двумя маленькими дочками из Москвы на родину, в Сибирь. Дома его кормили и развлекали, но Суриков оставался будто потухшим, не брался за кисти.

Портрет Елизаветы Суриковой, жены художника. 1888



Брат Александр тормошил его, как мог, возил по местам, пригородам и деревням, памятным им с детства. И вдруг удача: что-то мимолетное напомнило ему народную забаву, которую он неоднократно наблюдал в детстве, в том числе по дороге в родное село матери, Торгошино. Суриков вспоминал потом: «За Красноярском, на том берегу Енисея, я в первый раз видел, как „городок“ брали. Мы от Торгошиных ехали. Толпа была. Городок снежный. И конь чёрный прямо мимо меня проскочил, помню. Это, верно, он-то у меня в картине и остался».

Фрагмент картины



Лишь только удачная идея пришла в голову художника, как началась охота за натурой. Возникло некоторое затруднение: дело в том, что к последнему десятилетию XIX века эта народная казачья забава, «взятие снежного городка», которое традиционно устраивалось в последний день Масленицы, как и другие самобытные обычаи, начала постепенно исчезать из быта людей.

Весной 1890 года, во время Масленицы с братом отправились в село Ладейки, расположенное неподалёку от Красноярска. Там братья попросили местную молодежь устроить «взятие городка». Как вспоминают, устройство этого представления обошлось им в «три ведра водки», которые пришлось выставить молодым казачкам, а также наверняка их старшим товарищам, которые указывали, как правильно строить крепость, как обливать ее водой, чтобы схватилась льдом понадежнее, и какие именно правила у этой в буквальном смысле слова зубодробительной игре.

Крестьянин с хворостиной (этюд Василия Сурикова для картины "Взятие снежного городка", 1890-1891)



Считается, что после этого Суриков устроил одну (или даже несколько) инсценировок взятия городка во дворе их дома в Красноярске. Действительно, так зарисовывать было бы гораздо проще: а представьте, как все участники веселились, барахтаясь в снегу.

Некоторые из изображенных людей написаны с представителей простого сословия, обычных казаков, чьи лица понравились художнику. Но важными участниками действия Суриков сделал представителей интеллигенции — наверняка тех самых людей, кто играл в снежки во дворе суриковской усадьбы: родного брата Александра, племянницу Татьяну Доможилову, свою любимую натурщицу Екатерину Рачковскую (жену врача).

Этюд с брата Александра. Помните Никиту Михалкова в роли сэра Баскервиля? Он не зря так похож на Александра Сурикова, ведь Василий Суриков — его родной прадедушка



Брат вспоминал о позитивном эффекте, который оказала на вдовца работа над картиной: «за работой этой картины Вася уже менее стал скучать о жене; одним словом, до некоторой степени пришёл в себя, стал бывать в гостях и у нас бывали знакомые».

Когда «Взятие снежного городка» было закончено, Суриков начал показывать полотно на выставках, не только в столице, но и провез по всей России. Картина очень понравилась и обычной публике, и либеральным критикам. На международной выставке в Париже в 1900 году получила именную медаль. Настроение более или менее поднялось. Суриков вернулся к труду и создал еще несколько великих картин, в том числе «Переход Суворова через Альпы».

Однако никогда он больше не женился, а на картинах своих писал дочерей и внучек.