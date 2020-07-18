 

Политолог: Путин доверчивый, а Лукашенко его обманывает

18.07.2020, 8:23, Разное

Опасность поведения Лукашенко в том, что он показал, что можно обманывать Путина, заявил эксперт. У российского лидера много недостатков, но он добрый и в какой-то степени доверчивый, полагает Чеснаков.

Политолог напомнил, что Александр Лукашенко полтора года назад просил Москву отозвать посла Михаила Бабича. Дипломат был недоволен тем, что Россия поддерживает белорусскую экономику, а Минск в ответ ведет недружественную политику.

Тогда Лукашенко попросил Москву убрать Бабича, пообещав начать интеграцию с Россией. Время показало, что белорусский президент пускал Москве пыль в глаза, уверен Чеснаков.

О готовности к интеграции Лукашенко говорил и на встрече с Путиным на Валааме. “И Путин, он ему верит. Получается, что это можно его так безнаказанно обмануть?” – задался вопросом эксперт.

Переговоры об интеграции Россия и Белоруссия активно ведут уже два года. Минск не соглашается на все условия Москвы и пытается выбить из нее дополнительные экономические уступки, включая скидки на энергоносители.

Путин демонстративно прошёл мимо Лукашенко,не пожав ему руку..))
Я думаю, многие ждали этого момента… pic.twitter.com/XhaoxZItFx

— Логан (@M5NZyOhxPbaRTaE) June 24, 2020

Ранее детали переговоров лидеров двух стран раскрыл главред радиостанции “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов. По его словам, Владимир Путин предлагал Александру Лукашенко возглавить парламент Союзного государства.

Белорусского лидера такая должность не устроила. Лукашенко пожаловался, что ему не предложили даже должность вице-президента, рассказал Алексей Венедиктов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.





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