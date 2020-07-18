 

Во взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter заподозрили хакеров из США и Британии

18.07.2020, 8:16, Новости дня

Группа хакеров, в том числе из США и Великобритании, причастна к совершенному в среду скоординированному взлому аккаунтов в Twitter, пишет газета The New York Times.

Издание сообщает, что его журналистам удалось установить связь с несколькими людьми, которые имеют отношение к произошедшему. Один из хакеров сказал, что ему еще нет 30 лет, а живет он на западном побережье США. Другому 19 лет, он находится в Англии, передает ТАСС.

Согласно версии газеты, ключевую роль во взломе сыграл хакер, известный под именем Кирк. Он, предположительно, получил доступ к внутренним системам компании Twitter, которой принадлежит одноименная социальная сеть, что позволило ему частично контролировать учетные записи многих известных людей и компаний.

Кирк заявлял другим хакерам, что является сотрудником Twitter, и они ему не поверили. Каких-либо подтверждений этого не приводится.

Напомним, в Twitter ряда крупных компаний и знаменитостей появились сообщения о раздаче биткоинов.

Например, подобные сообщения появились в аккунтах основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и главы Amazon Джеффа Безоса. Также были взломаны аккаунты экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, рэп-исполнителя Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Кроме того, хакерской атаке подверглись аккаунты Apple и Uber.

Как сообщили в службе поддержки соцсети, массовый взлом аккаунтов Twitter произошел из-за того, что хакеры воспользовались доступом нескольких сотрудников компании к ее внутренним системам.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06 / В России признали занижение смертности от COVID-19 в 2,5 раза

24.06 / В Ивано-Франковской области затоплена больница с пациентами, инфицированными COVID-19

12.05 / Во Франции за сутки резко возросло количество смертей от коронавируса

08.07 / ЦИК создал рабочую группу для выявления попыток двойного голосования по Конституции

03.07 / Зеленский отменил уголовную ответственность за пьяную езду

11.07 / Обвиненный в сборе жуков на Шри-Ланке заявил о «космическом штрафе»

11.06 / Аэропорт Сочи может возобновить международное сообщение одним из первых

09.05 / Пациентов из пострадавшего от пожара коронавирусного стационара перевезут в другие больницы

06.07 / ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков для 12 регионов России

20.05 / Видео: Пентагон на войне с китайской цензурой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска