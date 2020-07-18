 

Украина выполнила Соглашение об ассоциации с Европейским союзом на 41,6% – Минцифры

18.07.2020, 7:54, Новости дня

Министерство цифровой трансформации Украины представило результаты аналитического отчета об адаптации украинского законодательства к требованиям Европейского союза, согласно которому с 2014-го по 2019 год Украина в среднем выполнила Соглашение на 41,6%. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры 17 июля.

“Цифровой сектор имеет хорошие темпы развития и готов к квантовому скачку. Интеграция Украины в Единый цифровой рынок Европы признана одним из приоритетов интеграции Украины в ЕС и деятельности в рамках программы Восточного партнерства. Это очень амбициозная, однако вполне реалистичная цель, подтверждением которой является беспрецедентная практика одновременной разработки и принятия Кодекса электронных коммуникаций Украиной и странами ЕС”, – отмечено в сообщении.

По информации гендиректора директората евроинтеграции Минцифры Гульсанны Мамедиевой, есть существенный прогресс в сфере электронной торговли, доверительных услуг электронных коммуникаций.

“Мы также надеемся на успех отдельных пилотных проектов, которые четко определят наиболее сильные и слабые стороны украинского законодательства, правоприменительной практики”, – сказала она.

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 1 сентября 2017 года соглашение вступило в силу в полном объеме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / В больнице скончался второй пилот самолета, который потерпел крушение в Одессе

17.07 / Лавров провел переговоры с главой МИД Китая

09.07 / США не захотели брать пример с Рузвельта и Литвинова

15.06 / В WhatsApp появились денежные переводы

12.07 / В Киевской области в ДТП погибли четыре человека – “Киев Оперативный”

13.05 / Генсек НАТО призвал готовиться к долгосрочным последствиям пандемии коронавируса

23.05 / Все союзники по НАТО призвали США не выходить из Договора по открытому небу

23.05 / Эксклюзивное интервью заммэра Москвы: о медпомощи, тестах и возвращении к нормальной жизни

25.05 / Первую в Европе пересадку легких пациенту с коронавирусом провели в Вене

12.05 / Business Insider – РФ «устроила проводы» кораблям НАТО в Арктике, начав свои учения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybins[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска