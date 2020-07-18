Языковой законопроект Бужанского осенью не вынесут на голосование – нардеп Кравчук

18.07.2020, 7:54, Новости дня

Верховная Рада не станет рассматривать осенью законопроект №2362 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях” авторства народного депутата Украины от “Слуги народа” Максима Бужанского. Об этом 17 июля в эфире “Радіо Свобода” сообщила заместитель главы фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук.

“К осени он (законопроект Максима Бужанского. – “ГОРДОН”) потеряет свою суть. Ведь с первого сентября 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык. Закон не будет иметь смысла и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады”, – заявила Кравчук.

По мнению нардепа, внесение в повестку дня законопроекта Бужанского 17 июля было ошибкой.

“Даже с точки зрения регламента и процедур он бы не был принят”, – отметила замглавы фракции.

Законопроект Бужанского предлагает перенести с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023-го переход школ, где преподавание сейчас ведется на языках национальных меньшинств, на украинский язык обучения. Законопроект, в частности, коснется русскоязычных школ.

Документ внесли в повестку последнего дня заседания третьей сессии работы парламента 17 июля. Народные депутаты не стали рассматривать законопроект Бужанского.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал депутатов не поддерживать законопроект Бужанского. По его словам, документ не имеет ничего общего с реальной ситуацией.