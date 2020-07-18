Росстат сообщил о падении реальных доходов россиян на 8%

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18.07.2020, 7:35, Разное

В РФ реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года сократились на 8% в годовом выражении. Об этом сообщает Росстат.

Интерфакс отмечает, что это самое большое квартальное падение реальных доходов россиян с 1999 года, когда по итогам года падение превысило 10%. В XXI веке максимальное сокращение доходов зафиксировали в IV квартале 2008 года (на 6,1% в годовом выражении), а также в IV квартале 2016 года и III квартале 2015 года (на 5,6%).

По сравнению с I полугодием 2019 года реальные располагаемые доходы населения в этом году упали на 3,7%.

Падение доходов россиян связано с последствиями пандемии коронавируса, которая привела к ограничению работы предприятий в стране и росту безработицы. Так, число безработных россиян в мае увеличилось на 227 тысяч по сравнению с апрелем и достигло 4,5 млн человек. Уровень безработицы достиг 6,1%, что стало максимальным значением с марта 2012 года.

Источник: Новая газета





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