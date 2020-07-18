Путин поручил Минобороны построить в Туве многофункциональный медицинский центр

18.07.2020, 7:30, Новости дня

Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина построит в Кызыле многофункциональный медицинский центр на 200 мест для помощи гражданскому населению, сообщили в военном ведомстве.

«По поручению президента РФ министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу отданы указания о строительстве в г. Кызыл (Республика Тыва) многофункционального медицинского центра для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению», – приводит сообщение Минобороны ТАСС.

Медицинский центр будет рассчитан на 200 койко-мест и будет укомплектован современным оборудованием для лечения пациентов, в том числе заразившихся коронавирусной инфекцией. В Минобороны добавили, что военные уже приступили к подготовке площадки под строительство и расчистке территории.

«На строительной площадке развернуты видеокамеры высокого разрешения, обеспечивающие качественное изображение выполняемых работ в любое время суток при любых погодных условиях», – сообщили в ведомстве. В работах задействовали около 100 военнослужащих и более 40 единиц автомобильной и специальной техники.

Напомним, 30 июня министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении строительства четырех многофункциональных медцентров в Воронеже, Дербенте, Каспийске и Хасавюрте.

Ранее Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина организовало переброску полевого госпиталя в Забайкалье. Кроме того, военные медики возвели полевой многопрофильный госпиталь в поселке Ботлих в Дагестане. Также прием пациентов начал полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске. Для помощи в борьбе с коронавирусом сводный отряд Минобороны также прибыл в Красноярск.



