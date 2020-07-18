Системы ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама

18.07.2020, 7:30, Новости дня

Системы противовоздушной обороны Сирии отразили налет беспилотных летательных аппаратов в районе города Саламия в провинции Хама, сообщил сирийский государственный телеканал Аль-Ахбар.

«Звуки взрывов слышные в городе Саламия это результат ПВО по беспилотникам в районе города», – приводит сообщение телеканала РИА «Новости».

Происхождение БПЛА и их отправная точка в сюжете не уточняется.

Напомним, 12 июля системы ПВО Сирии отразили атаку беспилотников недалеко от авиабазы Хмеймим. Кроме того, 22 июня системы ПВО российской авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника террористов.

По данным Минобороны, только за 2019 год российские военные сбили 53 беспилотника и 27 снарядов систем залпового огня, атаковавших российские объекты в Сирии.



