Опубликован ТОП-5 загадочных существ на планете

18.07.2020, 7:30, Разное

Эксперты составили ТОП-5 самых загадочных существ на планете. Многие не верят, что они действительно обитают на Земле, но есть и те, кто придерживается обратного мнения.

Мегалодон

Мегалодон представляет собой акулу, длина которой составляет 16 метров. Считается, что она жила множество миллионов лет тому назад, до момента, когда на Земле появились люди. Эту акулу по праву считают так называемой «царицей» океанов и морей.

Ряд ученых обнаруживали на дне океана окаменелости, принадлежащие большой акуле. Поскольку прошло очень много времени, от скелета мегалодоны остались только зубы. Акула могла съесть жертву благодаря большим клыкам. У хищника был собственный стиль охоты. В основном акула отправлялась за добычей в мелкие воды.

Вес мегалодона составляет около 47 тонн. Питался хищник преимущественно морскими черепахами, крупными дельфинами и китами. На потенциальную добычу он мог наброситься внезапно.



Мегалодон вымер множество миллионов лет назад, поскольку присутствовал недостаток пищи. Считается, что он поедал животных, которые просто не успевали размножаться. Существует и другая версия, связанная со стартом ледникового периода.

Чупакабра

Чупакабра представляет собой животного вампира. В Южной Америке многие очевидцы утверждают, что видели данное существо. Внешне оно напоминает собаку, но с более вытянутой мордой. Кроме того, присутствуют черты человека. Чупакабра обладает четырьмя конечностями, но передвижение осуществляется только на двух.



Характерной чертой считаются глаза монстра. Они имеют ярко-красный оттенок. В связи с этим существо и назвали животным вампиром. Якобы происходили случаи, когда чупакабра нападала на домашний скот: из животных она высасывала только кровь. На месте укусов фиксировались черные дыры, ширина которых достигала человеческого пальца. Хищник не орудует в светлое время суток, а выходит на охоту преимущественно по ночам.

Лох-несское чудовище

В кинофильме «Рассвет» персонаж Тейлора Лотнера назвал свою подругу полувампира-получеловека Ренесми – Несси. Такое имя было дано в честь Лох-несского чудовища. Именно Несси люди ласково называли существо, живущее в Лох-несском озере. Его некоторые считают потомком динозавров.

В Шотландии это существо даже стало неофициальным символом страны. Жители оберегают эту легенду и не позволяют никому проверить, действительно ли чудовище существует. Американцы не раз хотели собрать экспедицию, чтобы поймать монстра и поместить его тушу в музей в качестве экспоната.



Имеется несколько версий, согласно которым Несси якобы существует. Чудовище представляет собой огромного осетра. Однако эти особи не способны вырасти до большого размера. Противоположная версия свидетельствует о том, что речь идет все-таки о динозавре, оставшемся в водоеме со времен ледникового периода.

Жердяй-палочник

Имеются и существа, которые пугают людей, разгуливая по улицам. Именно жердяя-палочника называют дальним родственником Слендермена. За счет доступности современных технологий в сетевых легендах он буквально обрел вторую жизнь.



Якобы существо ходит по улицам и заглядывает в окна. Свои руки оно греет в трубе. В Сети имеется видео, которое снято на камеру смартфона. На нем можно видеть, как в ночное время суток по многоэтажному дому, где спят жильцы, ползает огромное существо с гибкими конечностями. Последние очень напоминают палки.

Человек-мотылек

О человеке-мотыльке стало известно еще в середине прошлого века. Несколько лет назад его увидели в округе Мейсон (США). Якобы житель вел автомобиль, когда заметил нечто странное, прыгающее между деревьями. Когда транспортное средство остановилось, появилась возможность запечатлеть странное существо.



Первые упоминания о Человеке-мотыльке относятся к 1960-м годам. Люди сообщали, что видели одно и то же странное существо. Оно имело огромные крылья и большие красные глаза. По словам одного из профессоров из Вирджинского университета, напугать американцев мог заблудившийся канадский журавль. Его высота практически эквивалентна росту человека, он имеет большие крылья и красные глаза.