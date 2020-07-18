NYT – «до новой катастрофы остались считанные дни» — из-за Трампа и республиканцев миллионы американцев могут оказаться за чертой бедности

18.07.2020, 7:20, Новости дня

Дополнительные выплаты, которые власти США предоставили гражданам, потерявшим работу из-за коронавирусного кризиса, могут уже через несколько дней быть прекращены, предупреждает The New York Times. Как полагает обозреватель издания, из-за этого миллионы американцев на долгие недели или даже месяцы окажутся по существу в нищете — а виной всему нерасторопность и упрямость Дональда Трампа и его соратников по Республиканской партии.



Reuters

Хотя некоторые американцы ещё с момента избрания Дональда Трампа президентом США понимали, что этот пост ему не по плечу, и что «с таким кризисом, который породил не он сам, ему справиться не удастся», «фиаско» американского лидера на ниве борьбы с коронавирусной пандемией «потрясло масштабами даже циников», пишет колумнист The New York Times Пол Кругман. Как напоминает журналист, в одной только Флориде на данный момент зарегистрировано почти столько же смертей от коронавирусной инфекции, сколько во всём Европейском союзе, где проживает в двадцать раз больше людей.

По мнению Кругмана, провальная политика Трампа стала плодом «крайней недальновидности» президента — он и его союзники на всех этапах кризиса упорно отказывались признавать существование тех катастроф, наступление которых предвидел «любой, кто следил за ситуацией». Если сначала администрация Трампа беспечно отрицала тот факт, что COVID-19 представляет серьёзную угрозу для страны, то затем она стала столь же беспечно отвергать предупреждения о том, что слишком быстрая отмена карантинных ограничений обернётся новой вспышкой заражений — и теперь, когда вторая волна пандемии всё же ударила по Америке, губернаторы-республиканцы действуют «неохотно и медленно», а Белый дом не предпринимает вообще никаких мер.

Между тем, в США буквально через несколько дней может разразиться ещё одна катастрофа, которая на этот раз будет иметь не эпидемиологический, а экономический характер, предупреждает обозреватель NYT.

Хотя в целом американские власти отреагировали на пандемию «катастрофически плохо», в экономическом аспекте принятые ими меры всё-таки оказались «лучше, чем многие из нас ожидали»: конгресс США, приняв так называемый Закон о помощи, пособиях и мерах по поддержанию экономической стабильности для пострадавших от пандемии коронавируса (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act или CARES), значительно расширил господдержку для граждан, которые остались без работы из-за принятых в стране карантинных мер, пишет Кругман. Как поясняет журналист, стандартные пособия по безработице в США служат слишком слабой защитой от невзгод, поскольку право на них имеют лишь отдельные категории работников, да и они как правило довольствуются лишь небольшой долей от заработной платы на прошлом месте работы — однако закон CARES не только расширил охват финансовой поддержки, но и значительно повысил её объём, благодаря чему каждый безработный стал еженедельно получать на $600 больше.

Такое расширение господдержки сыграло двойную роль: во-первых, оно значительно смягчило эффект от кризиса, который временно уничтожил 22 миллиона рабочих мест в стране, а во-вторых, оно помогло остаться на плаву и тем секторам экономики, которые избежали карантинных мер — ведь если бы этих финансовых вливаний не было, оставшиеся без работы граждане были бы вынуждены серьёзно сократить все расходы, что не только привело бы ко второй волне сокращений и усилению экономического спада, но и спровоцировало массовые выселения граждан, не способных оплачивать аренду жилья, рассуждает автор. Таким образом, увеличение пособий по безработице стало для десятков миллионов американцев важнейшим «спасательным кругом», констатирует он.

Тем не менее, всех этих людей могут буквально через несколько дней «выкинуть за борт», сетует обозреватель NYT. Дело в том, что согласно тексту закона CARES, упомянутая доплата в размере $600 долларов еженедельно будет применяться только для недель, которые «заканчиваются 31 июля или ранее». А поскольку в рамках еженедельной выплаты пособий по безработице в США недели как правило считают до субботы или воскресенья, а 31 июля приходится на пятницу, это значит, что в большинстве штатов граждане уже после 25 или 26 июля перестанут получать дополнительные средства, в результате чего у миллионов безработных доходы внезапно сократятся на 60 или более процентов, подчёркивает автор.

Палата представителей США, в которой большинство принадлежит демократам, ещё два месяца назад одобрила законопроект, предусматривающий продление периода дополнительных выплат до конца года, однако ни контролируемый республиканцами сенат ни Белый дом нависшую над Америкой угрозу ликвидировать не спешат, пишет Кругман. По мысли журналиста, такое отношение Трампа и его соратников отчасти обусловлено тем, что они, как и раньше, сильно отстают от остальных американцев в плане понимания тенденций: республиканцы до сих пор твердят о том, что экономика быстро восстановится, а значит дополнительная поддержка для безработных станет ненужной — и, по всей видимости, не понимают, что вторая волна пандемии сильно затормозит восстановление. Ну а иллюзии об экономическом отскоке дают консерватором возможность в очередной раз выдвинуть один из своих излюбленных постулатов, который остальные уже давно похоронили — идею о том, что помогать безработным во времена экономического спада вредно, поскольку из-за такой помощи люди не спешат возвращаться на работу, подчёркивает колумнист NYT. Как отмечает автор, волноваться на фоне пандемии по поводу стимулирования занятости — это форменное безумие, однако именно этот аспект занимает сейчас центральное место в экономическом курсе Белого дома.

На взгляд Кругмана, республиканцы плохо понимают то политическое положение, в котором они оказались — судя по всему, они не отдают себе отчёта в том, что если миллионы граждан окажутся нищими из-за медлительности законодателей, вина за это будет возложена отнюдь не на демократов, а на них самих. Тем не менее они не настроены на активные действия, а если и предпринимают какие-то меры, то начинают требовать от демократов уступок, продвигая собственные экономические инициативы, пишет журналист.

Приближающаяся катастрофа, быть может, и отрезвит консервативный лагерь, однако пока этого не происходит — и страна полным ходом движется к очередному кризису, в результате которого миллионы американцев на долгие недели, а то и месяцы окажутся в тяжелейшем экономическом положении, сетует Кругман. «Эту катастрофу можно было бы избежать — но то же самое можно сказать почти обо всём, что в последнее время не ладится в Америке», — в заключение отмечает он.