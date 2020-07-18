Глава МИД Китая заявил об утрате Штатами разума, нравственности и доверия

18.07.2020, 7:16, Новости дня

Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что США уже лишились разума, какой-либо нравственности и доверия, говорится в заявлении МИД КНР.

«США перекладывают на других свои обязательства, используют пандемию для дискредитации других стран и сваливания вины на других. Они не останавливаются ни перед чем, даже создают горячие точки и противостояния в международных отношениях, они уже утратили разум, нравственность и доверие», – приводит слова Ван И РИА «Новости».

Он добавил, что США совершенно неприкрыто проводят политику приоритета своей страны и доводят до крайности эгоизм, политику односторонних действий и запугивания.

«США в своей политике по отношению к Китаю возрождают печально известный «маккартизм» и давно устаревший менталитет «холодной войны», умышленно провоцируют идеологическое противостояние, нарушая международное право и основные нормы международных отношений. Китай не пойдет на поводу у немногочисленных антикитайских сил в США, а будет решительно защищать свои законные интересы и авторитет страны», – сообщил Ван И.

Глава внешнеполитического ведомства Китая добавил, что «Китай и Россия, будучи ответственными крупными государствами, должны продолжать продвигать на более высокий уровень не только двусторонние отношения, но также работать совместно со странами, которые занимают объективную и справедливую позицию, противостоять любым действиям, которые нарушают международный порядок и идут вразрез с ходом истории, совместно поддерживать глобальный мир и стабильность, защищать международную справедливость и беспристрастие, а также поддерживать глобальный прогресс и развитие».

Напомним, в среду Трамп возложил на Китай ответственность за распространение коронавируса «на весь мир». Днем ранее глава Белого дома отказался вести переговоры по торговой сделке с Пекином, так как, по словам Трампа, Китай «ударил» по США «эпидемией».

В начале июля Трамп заявил о растущей злости на Китай по мере распространения коронавируса. Ранее Трамп допустил, что Китай намеренно заразил мир коронавирусом. Он также называл коронавирус «очень плохим подарком из Китая».

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Помпео пообещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о подготовке Китая к «финансовому разводу» с Америкой.